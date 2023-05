35 Soal Biologi Kelas 11 Kurikulum 2013 Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Terbaru 2023 Pilihan ABCDE

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ujian sekolah kelas 11 Biologi untuk menghadapi ulangan semester 2 pada tahun 2023.

Setiap soal merupakan panduan untuk menghadapi ujian sekolah karena dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sehingga memudahkan siswa dalam belajar serta memiliki pengalaman dalam menjawab soal-soal ujian dalam ulangan akhir semester 2.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dengan pilihan ABCDE untuk menjawabnya yaitu dengan memilih jawaban paling benar.

Berikut ulasan soal dan kunci jawaban Biologi Kelas 11 SMA/SMK/MA

Soal Pilihan Ganda Biologi Kelas 11 Semester 2

1. Alat ekskresi cacing tanah adalah ….

a. pembuluh Malpighi

b. sel-sel api

c. nefridium

d. ginjal

e. nefridiopor

Jawaban : C

2. Hewan di bawah ini yang alat ekskresi nya berupa pembuluh Malpighi adalah ….

a. planaria

b. cacing hati

c. cacing tanah

d. udang

e. lebah

Jawaban : E

3. Feses hasil ekskresi pada serangga mengandung bahan yang kurang toksik berupa ….

a. urea

b. CO2

c. ammonia

d. asam urat

e. garam

Jawaban : D

4. Pengeluaran zt sisa nitrogen pada cacing pipih melalui proses di bawah ini yaitu ….

a. melewati sistem pencernaan menuju ke sel

b. diekskresikan melalui mulut

c. masuk dalam saluran ekskresi

d. dikeluarkan lewat lubang nefridiofora

e. diendapkan sebagai asam urat

Jawaban : C

5. Saluran ekskresi pada cacing tanah adalah …

a. nefridiofor

b. nefrostom

c. sel-sel api

d. pembuluh Malpighi

e. metanefridium

Jawaban : A

6. Oksigen dari alveolus masuk ke dalam darah melalui proses ….

a. difusi

b. respirasi

c. bernapas

d. osmosis

e. transpor aktif

Jawaban : A

7. Rongga hidung meneruskan udara masuk ke dalam paru-paru melewati ….

a. pleura

b. diafragma

c. laring

d. alveolus

e. esophagus

Jawaban : C

8. Alat pernapasan pada belalang …

a. kulit

b. paru-paru

c. trakea dan insang

d. trakea

e. paru-paru

Jawaban : D

9. Fungsi kantung udara ketika burung terbang yaitu …

a. sebagai alat pernapasan

b. memperkeras suara

c. meringankan tubuh

d. mencegah pengeluaran panas tubuh

e. melindungi tubuh dari kedinginan

Jawaban : A

10. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen ketika istirahat, burung memiliki perlengkapan pernapasan, yakni ….

a. pleura

b. paru-paru

c. kantung udara

d. mioglobin

e. labirin

Jawaban : B

11. Salah satu gangguan pada sistem pernapasan yang disebabkan oleh bakteri tuberculosis adalah ….

a. TBC

b. influenza

c. asma

d. pneumonia

e. kanker paru-paru

Jawaban : A

12. Di bawah ini merupakan faktor yag mempengaruhi frekuensi pernafasan manusia adalah ….

a. warna eritrosit

b. diameter bronkus

c. jumlah alveolus

d. aktivitas tubuh

e. konsentrasi darah

Jawaban : D

13. Paru-paru manusia dilapisi oleh selaput tipis yang berguna untuk memisahkan paru-paru dari rongga dada, apabila selaput ini meradang maka gangguan ini disebut …

a. dermatitis

b. bronkitis

c. pleuritis

d. neuritis

e. faringitis

Jawaban : C

14. Pada penderita penyakit pneumonia, alveolus terkena infeksi ….

a. oksihemoglobin

b. karbohidrat

c. karbon dioksida

d. karbon monoksida

e. cairan

Jawaban : E

15. Keracunan gas CO2 dapat menyebabkan sesak napas, karena …

a. kadar HB berkurang

b. kadar CO lebih rendah dari yang biasanya

c. terjadinya gangguan pencernaan makanan

d. terjadinya gangguan pada pencernaan makanan

e. afnitas HB terhadap CO lebih tinggi daripada terhadap O2

Jawaban : E

16. Organ tubuh yang bertanggungjawab untuk mengatasi zat racun yang masuk ke dalam tubuh adalah….

a. ginjal

b. hati

c. kulit

d. paru-paru

e. jantung

Jawaban : B

17. Bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah terdapat pada ….

a. glomerulus

b. lengkung henle

c. kapsula bowman

d. tubulus kontraktil

e. tubulus glomerulis

Jawaban : A