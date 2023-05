30 Soal Bahasa Inggris Kelas 8 Ulangan Semester 2 Terbaru Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban UAS B Ing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal-soal ulangan atau ujian akhir semester 2 Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar mengadapi ujian semester Bahasa Inggris.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada serta berikan jawabanmu akan pertanyaan yang ada.

Koreksi atau evaluasi hasil belajarmu dengan kunci jawaban yang ada.

Adanya kunci jawaban diharapkan dapat membantumu dalam mengevaluasi hasil belajar.

Mintalah bantuan pada guru ketika mengalami kesulitan menjawab pertanyaan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum pertanyaan dari setiap mata pelajaran.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP:

This dialogue is for question No. 1 and 2

Vuji: Inka, y our mother is English teacher, right?

Inka: That’s right. How do y ou know it vuji?

Vuji: Ahmad, my cousin, told me it. You know Ahmad, don’t y ou? He was y our friend when y ou was at VII A.

Inka: o, y eah. That’s right.

1. Why does inka know Ahmad?

A. Ahmad is inka’s classmate

B. Vuji int roduces Ahmad to Inka

C. Ahmad is inka’s neighbour

D. Ahmad is Inka’s cousin

Jawab : a

