Pemenang Indonesia Idol 2023, Salma Salasabil Juara Pertama Bawa Pulang Uang Tunai Rp 150 Juta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pemenang Indonesia Idol telah diumumkan di tahun 2023.

Salma Salasabil sukses menjuarai ajang Indonesian Idol musim ke XII setelah mengungguli Nabilah Taqiyyah.

Di panggung Result and Reunion Indonesian Idol 2023 Boy William membacakan hasil voting pemirsa selama dua pekan.

"Dan Indonesia memilih, selamat untuk Salma kamu jadi juara Indonesian Idol 2023," ucap Boy William di panggung Result and Reunion Indonesian Idol 2023, Senin 22 Mei 2023.

Isak tangis dari Salma terlihat setelah diumumkan sebagai juara Indonesian Idol di musik ke 12 ini.

Riuh penggemar pun mewarnai penobatan Salma sebagai juara.

Penampilan Salma di Panggung Indonesian Idol Selalu Pukau Juri dan Penonton

Di penampilan terakhirnya, Salma membawakan lagu Just The Way You Are milik Bruno Mars.

Salma tampil bersama dancer ketika membawakan lagu itu, ia juga menggunakan setelan jas berwarna gelap dengan aksen berkilauan.

Di grand final Salma tampil bersama Ziva Magnolya yang berhasil membut kelima dewan juri berdiri dari kursi mereka dan memberikan standing ovation.

Keduanya berduet dalam lagu 'Peri Cintaku' yang dipopulerkan oleh Marcell. Duet Ziva dan Salma juga langsung disambut riuh penonton di studio.

Di babak ketika para grand finalis diminta bawakan lagu Dewa 19, Salma membawakan lagu 'Aku Milikmu'.

Aksi Salma membuat Anang Hermansyah minta ampun setelah melihat penampilan peserta asal Probolinggo itu.

Salma Saslasabil akhirnya menjadi juara Indonesian Idol 2023. Inilah profil Salma Salsabil sang jawara.

