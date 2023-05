H2H Sevilla vs AS Roma Final Liga Europa, Waspada Giallorossi Punya Rekor Buruk

Berikut ini head to head pertandingan Sevilla vs AS Roma akan bertemu di babak final Liga Europa akan berlangsung pada Kamis 1 Juni 2023 pukul 02.00 WIB di Stadion Puskas Arena.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini head to head pertandingan Sevilla vs AS Roma.

Duel Sevilla vs AS Roma akan bertemu di babak final Liga Europa musim 2022-2023.

Duel wakil Spanyol dan Italia ini akan digelar di Stadion Puskas Arena untuk

Pertandingan di jadwalkan akan berlangsung pada Kamis 1 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

Jika dilihat dari catatan pertemuan kedau tim, Sevilla lebih mendominasi kemenangan atas AS Roma.

• Jadwal Final Liga Europa Sevilla vs AS Roma, Prestasi dan rekam Jejak Jose Mourinho Mulai Disoroti

Dari empat pertandingan yang berlangsung, Sevilla unggul daripada AS Roma dengan mencatatkan dua kemenangan dan satu imbang.

Satu diantara kemenangan Sevilla atas AS Roma adalah ajang Liga Eropa pada tahun 2020.

Pada pertandingan tersebut, Sevilla berhasil menumbangkan AS Roma 2-0 oleh gol Youssef En Nesyri dan Sergio Reguilon.

Tentu rekor pertemuan atau Head to head ini bekal yang baik bagi Sevilla.

Mengingat Sevilla yang telah membukukan 6 trofi.

Sehingga Final Liga Eropa musim ini bisa menjadi peluang besar bagi Sevilla menambah pundi-pundi trofi dari kompetisi kasta kedua UEFA tersebut.

Baca juga: Lengkap, Daftar Peserta Liga Champions Yang Sudah Pasti Lolos dan Masih Berjuang

Head to head Sevilla vs AS Roma

15 Agustus 2015 AS Roma vs Sevilla 6-4

11 Agustus 2017 Sevilla vs AS Roma 2-1