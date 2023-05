Bukan Klarifikasi, Fandy Christian Ungkap Permintaan Kabar Pada Dahlia Poland, Singgung Perceraian?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar rumah tangga Fandy Christian dengan Dahlia Poland sampai saat ini masih terus berhembus.

Keduanya diisukan akan bercerai karena terkuaknya dugaan kasus perselingkuhan suami Dahlia Poland.

Setelah viral belakangan ini, Fandy Christian belum ada memberikan klarifikasi apapun terhadap netizen dan juga media.

Pasalnya, bebebrapa bukti perselingkuhan dibagikan langsung oleh Dahlia Poland di media sosialnya.

Yang menunjukkan chat mesra lewat DM bersama wanita lain yang diduga adalah lawan mainnya dalam sinetron Jangan Bercerai Bunda, Andi Annisa.

Baik Fandy Christian maupun Dahlia Poland belum bisa ditemui untuk dimintai keterangan.

Fandy Christian akhirnya buka suara lewat akun Instagramnya.

ia mengunggah Instagram story yang ia tujukan untuk istrinya.

"Terima kasih buat waktu kamu Dahlia," tulis Fandy Christian, dikutip Senin 22 Mei 2023.

Ia mengunggah foto Dahlia Poland dan menanyakan bagaimana kabarnya.

"Letters to you, Dahlia .. Kalo aku bilang 'everything will be okay' pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang 'i feel you' ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri," tulis Fandy.

"Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu? Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran," lanjutnya.

Fandy Christian juga berdoa agar keluarga kecil mereka baik-baik saja.

"Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless," tulis Fandy Christian mengakhiri.