Live Hasil Piala Dunia U20, Israel Bentrok Dengan Kolombia Dilaga Perdana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek live hasil atau Live Score Piala Piala Dunia U20 dalam artikel ini.

Piala Dunia U20 sendiri mulai bergulir hari ini 21 Mei 2022 dini hari WIB.

Amerika Serikat vs Ekuador dan Guatemala vs Selandia Baru menjadi laga pembuka.

Tuan rumah Argentina yang menggantikan Indonesia sementara itu menghadapi Uzbekistan dilaga perdana.

Israel yang satu grup dengan wakil Asia Jepang harus bentrok terlebih dahulu dengan Kolombia dipertandingan pertama fase grup.

Pertandingan Piala Dunia U20 sendiri tayang secara live di Moji dan Vidio.com dari babak fase grup hingga knockout.

Untuk menyaksikan di Moji ataupun Vidio.com harus terlebih dahulu berlangganan.

Namun demikian bagi pecinta Sepakbola yang belum berlangganan dan ingin mengakses Hasil pertandingan dapat mengklik link Live Score yang tersedia diakhir artikel.

Berikut Jadwal Piala Dunia U20 Lengkap dengan Jam Tayang

Grup A

21 Mei 2023: Guatemala Vs Selandia Baru (01.00 WIB)

21 Mei 2023: Argentina vs Uzbekistan (04.00 WIB)

24 Mei 2023: Uzbekistan Vs Selandia Baru (01.00 WIB)

24 Mei 2023: Argentina Vs Guatemala (04.00 WIB)

27 Mei 2023: Uzbekistan Vs Guatemala (04.00 WIB)

27 Mei 2023: Selandia Baru vs Argentina (04.00 WIB)

Grup B

21 Mei 2023: Amerika Serikat Vs Ekuador (01.00 WIB)

21 Mei 2023: Fiji Vs Slovakia (04.00 WIB)

24 Mei 2023: Amerika Serikat Vs Fiji (01.00 WIB)

24 Mei 2023: Ekuador Vs Slovakia (04.00 WIB)

27 Mei 2023: Ekuador Vs Fiji (01.00 WIB)

27 Mei 2023: Slovakia Vs Amerika Serikat (01.00 WIB)

Grup C