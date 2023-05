Hasil Tinju Dunia Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko, Harvey Dock Jadi Orang Ketiga Diatas Ring

Vasiliy Lomachenko memukul Jamaine Ortiz selama pertarungan ringan mereka di Teater Hulu di Madison Square Garden pada 29 Oktober 2022 di New York City. Cek Live Hasil Tinju Dunia Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko dalam artikel ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Hasil Tinju Dunia Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko Minggu 21 Mei 2023 dalam artikel ini.

Tinju Dunia Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko dimulai pada pukul 09.00 WIB dimulai dengan sejumlah pertandingan pendukung.

Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko diprediksi baru dapat disaksikan pada pukul 11.30 WIB.

Untuk menyaksikannya harus berlangganan atau merogoh kocek seharga $ 59,99 melalui ESPN+.

Jika dirupiahkan sekitar Rp. 869 ribu untuk sekali nonton saja.

Namun demikian, Tribun Pontianak menyediakan link live hasil atau Live Score angka ronde per ronde dalam pertarungan ini.

Sehingga para pecinta Tinju Dunia yang tidak berlanganan masih bisa mengikuti Hasil jalannya laga ronde per ronde.

Pertarungan yang dijadwalkan selama 12 ronde ini akan dipimpin oleh Harvey Dock.

Hal ini menyusul penunjukan yang dilakukan Komisi Atletik Negara Bagian Nevada.

Sehingga Harvey Dock jadi orang ketiga yang berada diatas ring pada duel yang berlangsung di MGM Grand Garden Arena.

Harvey Dock yang berpengalaman umumnya dianggap sebagai wasit yang seimbang, adil, dan telah menangani banyak pertarungan kejuaraan

Baru-baru ini Harvey Dock memimpin penantang kelas welter junior Kenneth Sims Jr menghadapi Batyr Akhmedov di kartu bawah Rolando Romero vs Ismael Barroso di The Cosmopolitan of Las Vegas.

Kolase Devin Haney (kiri) dan Vasyl Lomanchenko (kanan). Cek live Hasil Tinju Dunia kelas ringan ini melalui link dalam artikel (Kolase Tribun Pontianak)

Dua juri yang berbasis di Nevada yakni Tim Cheatham dan Dave Moretti bersama David Sutherland dari Oklahoma telah dipilih untuk menilai pertarungan Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko.

Tim Cheatham dan David Sutherland sebelumnya juga mengerjakan pertarungan Rolando Romero vs Ismael Barroso.