50 Soal Ujian Geografi Kelas 10 SMK/SMA/MA Semester 2 dan Kunci Jawaban Terbaru 2023 Ulangan Umum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah sejumlah soal ujian sekolah Geografi Kelas 10 SMA/SMK/MA Semester 2 2023.

Seluruh soal diambil dari materi Geografi Kelas 10 yang dapat dijadikan gambaran untuk menghadapi ujian sekolah serta ulangan kenaikan kelas.

Untuk itu, ikuti seluruh soal dengan seksama agar dapat memudahkan kita dalam melaksanakan ujian sekolah.

Jadikan seluruh soal sebagai evaluasi dalam meningkatkan kemampuan diri.

Berikut soal pilihan ganda Geografi Kelas 10 SMA/SMK/MA

SOAL PILIHAN GANDA

1. Peristiwa pindahnya atau tersangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami dinamakan....

a. struktur tanah

b. erosi tanah

b. permeabilitas tanah

d. tekstur tanah

e. daya dukung tanah

Jawaban : B

Baca juga: Soal Kelas 9 Geografi dan Kunci Jawaban SMP Soal Ujian Sekolah

2. Pelapukan adalah perusakan karena terpengaruh oleh...

a. air, limbah, dan udara

b. batuan, organisme, dan bakteri

c. tumbuhan, hewan, dan manusia

d. organisme, unsur hara, dan bakteri

e. temperatur, air, dan organisme

Jawaban : E

3. Dolina merupakan gejala karst yang terjadi akibat pelapukan secara....

a. mekanis

b. organis

c. kimiawi

d. fisis

e. alami

Jawaban : C

4. Stalagmit adalah kerucut-kerucut kapur yang ....

a. berderet pada dinding gua

b. bergantungan pada atap gua

c. berdiri pada dasar gua

d. berdampingan pada gua

e. bersinggungan pada gua

Jawaban : C

5. Pengikisan permukaan kulit bumi karena aliran air, angin, dan es disebut...

a. pelapukan

b. erosi

c. pengangkatan

d. pengendapan

e. denudasi

Jawaban : B

6. Lapisan batuan induk terlapuk (regolith) termasuk ke dalam horizon...

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Jawaban : C

7. Di wilayah Lombok, Sumbawa, dan Flores banyak mengalami erosi yang disebabkan oleh....

a. gelombang

b. air

c. angin

d. batuan

e. aktivitas manusia

Jawaban : C

8. Daerah pegunungan Sewu, Gunung Kidul Yogyakarta mempunyai jenis tanah...

a. pasir

b. organosol

c. podzolit

d. aluvial

e. kapur

Jawaban : E