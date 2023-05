50 Soal Biologi Kelas 10 SMA/SMK/MA Ujian Akhir Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban UAS 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah soal ujian sekolah Bahasa Inggris Kelas 10 SMK/SMA/MA pada Semester 2 untuk kenaikan kelas.

Seluruh soal dirangkum dari materi pelajaran yang memungkinkan sebagai gambaran untuk pelaksanaan ulangan kenaikan kelas atau ujian seperti UAS.

Setiap soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang memungkinkan kita berlajar lebih mudah.

Untuk mendapatkan gambaran soal dan kunci jawaban yang akan dijawab dalam soal ujian.

Jadikan pula soal sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan diri.

Baca juga: 40 Soal Biologi Kelas 10 SMA/SMK/MA dan Kunci Jawaban Ulangan/Ujian Akhir

SOAL PILIHAN GANDA

1. "Ayahku akan memasak sup ayam malam ini."

Translate to English!

A. My dad will cook chicken soup tonight

B. My dad won't cook chicken soup tonight

C. My dad are going to cook chicken soup tonight

D. My dad is going to be chicken soup tonight

Jawaban : A

2. "Apakah kamu akan menerima beasiswa?"