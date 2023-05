35 Soal Bahasa Indonesia Ujian Akhir Semester 2 Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawaban UAS 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal ujian akhir Semester 2 Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/SMK/MA dalam bentuk pilihan ganda.

Soal merupakan gambaran untuk menghadapi ujian sekolah di semester 2 tahun 2023.

Dilengkapi dengan kunci jawaban, soal latihan bisa menjadi panduan untuk menjawab soal dalam ujian sekolah.

Soal dan kunci jawaban ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan diri.

Pastikan untuk mengikuti seluruh soal sebagai gambaran dalam melaksanakan ujian sekolah.

Soal Pilihan Ganda

1. Berikut ini termasuk ciri-ciri dari teks negosiasi jika dilihat berdasarkan isinya, kecuali....

a. negosiasi menghasilkan kesepakatan, baik kedua belah pihak saling sepakat atau kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat.

b. tiap-tiap pihak yang bernegosiasi memperjuangkan kepentingan masing-masing.

c. negosiasi merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian.

d. negosiasi bertujuan praktis.

e. negosiasi dapat menimbulkan perpecahan antara kedua belah pihak.

Jawaban : E

2. Negosiasi bertujuan praktis, artinya mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh....

a. siapa saja

b. kedua belah pihak

c. masyarakat

d. khalayak

e. lingkungan sekitar

Jawaban : B

3. Salah satu yang harus ada dalam teks negosiasi adalah bagian....

a. pembuka

b. alamat

c. nama lengkap

d. identitas

e. lampiran

Jawaban : A

4. Pada bagian pembuka teks negosiasi biasanya berisi pengenalan diri serta salam dan sapa yang bertujuan sebagai....

a. pembukaan

b. mengenalkan diri

c. pengiring topik

d. pelengkap teks

e. pemanis tek negosiasi

Jawaban : C

5. Di bawah ini struktur teks laporan observasi yang tepat, yaitu ...

a. Deskripsi bagian, deskripsi manfaat, definisi umum

b. Deskripsi umum, deskripsi bagian, definisi manfaat

c. Deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat

d. Definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat

e. Deskripsi umum, definisi bagian, definisi manfaat

Jawaban : D

6. (a) Pemikiran sendiri

(b) Pengamatan

(c) Bersifat Objektif dan terdapat klasifikasi

(d) Kalimat definisi

Manakah yang termasuk isi teks laporan observasi ...

a. (d), (b), (c)

b. (c ), (d)

c. (b), (d)

d. (a), (d), (c)

e. (b), (a), (c)

Jawaban : A