Soal Ujian Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 8 SMP Lengkap Kunci Jawaban Soal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat soal ujian bahasa Inggris Semester 2 Kelas 8 SMP.

Terdapat 35 soal ujian sekolah berupa soal pilihan ganda.

Soal disertai pula kunci jawaban SMP soal ujian.

Siswa bisa belajar mandiri untuk meningkatkan wawasan.

Wawasan yang luas akan memudahkan siswa menjawab soal ujian.

Berikut Soal Kelas 8 SMP mata pelajaran Bahasa Inggris.

• Soal Ujian Bahasa Indonesia Semester 2 Kelas 8 SMP Lengkap Kunci Jawaban Soal

1. What does the text tell us about?

a. Dilla is going to celebrate her birthday party

b. Sintia invites Dilla to come to her birthday party

c. Dilla is going to have dinner at Freedy Cafe

d. Sintia is going to have a party at Freedy Café

Jawaban: B

2. When will Sintia hold the party?

a. In the evening

b. In the morning

c. In the afternoon

d. At late night

Jawaban: A

3. Sintia was born in …

a. 2008

b. 2009

c. 2010

d. 2011

Jawaban: D

The text below is for questions number 4 – 5.

Keep off the grass