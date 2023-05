Head to Head West Ham vs Fiorentina Lengkap Dengan Jadwal Final Liga Konferensi 2023

Kolase Lucas Paqueta dan Sofyan Amrabat. Cek Head to head West Ham vs Fiorentina dalam artikel ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek Head to head atau rekor pertemuan West Ham vs Fiorentina lengkap dengan Jadwal Final Liga Konferensi atau UEFA Conference League dalam artikel ini.

West Ham berhasil menorehkan tinta sejarah usai sukses mengalahkan AZ Alkmaar dibabak semifinal.

Tim asuhan David Moyes tersebut unggul 0-1 secara agregrat setelah dileg pertama berbagi skor kacamata.

Sementara itu Fiorentina ke Final Liga Konferensi melaju ke Final kompetisi kasta ketiga UEFA usai menang agregat total 3-4.

Final Liga Konferensi 2023 pun menjadi pertemuan ketiga bagi kedua tim dalam sepanjang sejarah.

Dilansir dari 11v11, West Ham dan Fiorentina terakhir kali bertemu pada tahun 1975.

Baca juga: Head to Head AS Roma vs Sevilla Lengkap Jadwal Final Liga Eropa 2023

Total dari dua pertandingan yang dimainkan, Fiorentina berhasil menungguli West Ham.

Wakil Italia itu masing-masing menang dengan skor tipis 1-0 diturnamen Anglo-Italian League Cup.

Sehingga tentu capaian sejarah tersebut bisa jadi bekal bagi Fiorentina optimis melangkah dibabak Final.

Head to head West Ham vs Fiorentina

03-09-1975 Fiorentina vs West Ham 1-0

10-12-1975 West Ham vs Fiorentina 0-1

Kapan Final Liga Konferensi 2023?

Final Liga Konferensi musim 2023 dijadwalkan pada Rabu 7 Juni 2023 waktu setempat atau Kamis 8 Juni 2023 waktu Indonesia.