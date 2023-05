50 Soal Kimia Ujian Akhir Kelas 11 SMA/MA Lengkap Kunci Jawaban Soal Pilihan Kls XI 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal Kimia Kelas 11 SMA/MA sebagai panduan untuk menghadapi ujian sekolah semester 2.

Ujian sekolah kali ini sebagai ujian kenaikan kelas yang cukup penting bagi siswa, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang.

Makanya terdapat soal dan kunci jawaban yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan gambaran untuk menambah pemahaman siswa dalam menjawaba soal Kimia.

Jadikan soal sebagai bahan evaluasi atas kemampua diri dalam menjawab soal.

Berikut soal dan kunci jawaban Kimia Kelas 11 SMA/MA Semester 2

Soal Pilihan Ganda

1. Dari percobaan reaksi kesetimbangan :

Apabila ke dalam system tersebut ditetesi larutan KSCN yang akan terjadi adalah …..

A. Warna merah larutan menjadi lebih merah

B. Warna merah larutan menjadim lebih muda

C. Larutan KSCN tidak memberikan dampak

D. Ion SCN- akan mengendap sebagai Fe(SCN)3

Jawaban : A

2. Perhatikan beberapa persamaan reaksl berikut:

1). C(s) + H2O(g) ⇆ CO(g) + H2(g)

2). 2SO3(g) ⇆ 2SO2(g) + O2(g)

3). 2NaHCO3(s) ⇆ Na2CO3(s) + H2O(I) + CO2(g)

4). 2HCl(g) + 12O2(g) ⇆ H2O(g) + Cl2(g)

Reaksi heterogen ditunjukkan oleh reaksi nomor …..

A. 1, 2 dan 3 D. 4 saja

B. 1 dan 3 C. 2 dan 4

Jawaban : B

3. Perhatikan Gambar dibawah ini!

Hasil analisis grafik diatas adalah …..

A. A dan B = C dan D

B. V=[A][B]/[C][D]

C. K=[A][B]/[C][D]

D. C dan D > A dan B