TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut contoh soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD dan kunci jawaban soal ujian sekolah.

Ada 50 soal dan kunci jawaban yang disiapkan.

Pelajar bisa menggunakan soal dan kunci jawaban ini sebagai bahan belajar.

Lakukan latihan belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah.

Latihan belajar diperlukan agar siswa bisa mendapatkan nilai tinggi.

Berikut soal ujian Bahasa Inggris Kelas 6 SD.

1. My body is health make me...

A. sad

B. tire

C. happy

D. boring

Jawab : c

2. Have you ever visited to the Pangandaran?

A. mount

B. beach

C. reservoir

D. lake

Jawab : b

3. I look the moon at....

A. rainy

B. sunny

C. night

D. village

Jawab : c

4. Ardi and Lia is crossing the road on ....

A. zebra

B. river

C. Zebra cross

D. Lift

Jawab : c