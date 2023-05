PSSI -nya Thailand Minta Maaf Insiden Final SEA Games 2023 , Jonathan Khemdee Dkk Terancam Sanksi

NHAC NGUYEN / AFP

Kericuhan antara Pemain dan Official Indonesia Vs Thailand di Pertandingan Final sepakbola SEA Games 2023 . PSSI - nya Thailand , FAT meminta maaf atas insiden tersebut. Dan berjanji akan memberikan sanksi kepada pemain dan official yang terlibat dan berperan sebagai provokator . Selengkapnya di artikel ini , Rabu 17 Mei 2023.