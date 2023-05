Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD Lengkap Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini kumpulan SOAL Kelas 5 SD mata pelajaran Bahasa Inggris.

Ada 15 soal ujian sekolah berupa soal pilihan ganda dan 4 soal essay.

Soal juga berisi kunci jawaban sd sebagai pedoman mengoreksi jawaban.

Kumpulan soal dan kunci jawaban ini diberikan untuk orang tua dan siswa.

Orang tua mendampingi anak berlatih soal mempersiapkan diri.

Lakukan latihan dengan berkelanjutan untuk memudahkan pemahaman siswa.

A. Simak soal pilihan ganda

1. Ten multiplied by five (10 x 5 ) is...

a. five

b. fifty

c. fifteen

d. fifty five

2. Seven thousand and five hundred=…..

a. 750

b. 75000

c.7500

d. 75

3. Ten thousand and five hundred rupiah =…..

a. Rp. 10.000

b. Rp.10.500

c. Rp. 9.500

d. Rp.10.050

4. A : How much is the book ?

B : it is twenty thousand and five hundred rupiah

a. Rp. 2500

b. Rp. 20.500

c. Rp 12.000

d. Rp. 12. 500

5. The meaning word “ kamus” in English is...

a. book

b. dictionary

c. story book

d. novel

6. Soto and gado-gado are kinds of...

a. vegetables

b. drink

d. Food