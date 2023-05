Agenda Tinju Dunia Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr Untuk Sabuk WBA Kelas Welter Diketok

Kolase Tinju Dunia Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Agenda Tinju Dunia yang mempertemukan Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr akhirnya telah diketok untuk disepakati.

Duel yang memperebutkan sabuk WBA kelas welter itu sebelumnya telah beberapa kali dibatalkan.

Diantaranya diundur karena Eimantas Stanionis dirawat di rumah sakit karena menjalani operasi usus buntu.

Selanjutnya diagendakan kembali pada 29 April 2023.

College Park Center di The University of Texas di kampus Arlington dipilih jadi duel yang akan berlangsung selama 12 ronde ini.

Namun Tinju Dunia itu dibatalkan.

Si Raja KO, Vergil Ortiz Jr terpaksa menutup kamp pelatihan setelah menderita penyakit yang dirahasiakan.

Hingga akhirnya kembali diumumkan jika Eimantas Stanionis dan Vergil Ortiz Jr sepakat berduel pada 8 Juli 2023 selama 12 ronde di AT&T Center di San Antonio, Texas.

Secara teori, pemenangnya adalah kesempatan merebut gelar 'Super' WBA yang dipegang oleh Errol Spence Jr yang juga memegang gelar IBF dan WBC.

Seperti diketahui Vergil Ortiz Jr saat ini menduduki peringkat No.1 oleh WBA dan WBO, No.2 oleh WBA, dan No.3 oleh IBF.

Sementara itu Eimantas Stanionis mengamankan sabuk gelarnya dengan kemenangan keputusan terpisah melawan Radzhab Butaev.

Menurut aturan WBA, Eimantas Stanionis, yang memegang sabuk gelar dunia sekunder WBA, akan menerima 75 persen, atau $1.725.000.

Sedangkan Vergil Ortiz Jr menerima 25 persen sisanya, atau $575.000.

Kolase Tinju Dunia Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr. Keduanya dijadwalkan adu pukul pada 8 Juli 2023 (Kolase Tribun Pontianak)

Tale of The Tape Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr