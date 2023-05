Contoh Reported Speech, Pengertian dan Rumusnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Dalam membentuk suatu kalimat, perubahan kalimat langsung menjadi tidak langsung sudah pasti akan terjadi dalam suatu kondisi.



Artikel kali ini akan membahas tentang Reported Speech yang sudah lengkap dengan pengertian, rumus, dan contoh.

Perubahan kalimat ini juga terjadi ketika kamu berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris dan dikenal sebagai Reported Speech.

Beberapa kalimat yang bisa diubah dalam bentuk tidak langsung adalah pernyataan (statement), perintah, dan undangan.

Untuk lebih memahami tentang materi dasar ini, kamu bisa ulasan tentang reported speech berdasarkan pengertian, rumus, dan contoh berikut ini.

Pengertian Reported Speech

Reported speech adalah perubahan kalimat langsung menjadi tidak langsung yang digunakan untuk menyampaikan ulang suatu perkataan yang diucapkan oleh orang lain.

Perkataan yang diubah ini dapat dalam bentuk pernyataan, perintah, atau pertanyaan yang menyangkut informasi.

Kamu bisa mengubah suatu perkataan direct speech menjadi reported speech dengan mengubah pronoun, menghilangkan huruf kapital dan tanda kutip, melakukan modifikasi verb, dan mengubah time reference.

Rumus Reported Speech

Terdapat empat rumus yang bisa kamu gunakan untuk membentuk reported speech sebagai berikut ini, yaitu:

1. Statement

Jika ingin mengubah direct speech menjadi reported speech dalam bentuk statement, kamu dapat menggunakan kata 'that' sebagai rumusnya.

Sebagai contoh, kalimat langsung yang diubah menjadi reported speech menggunakan kata penyambung 'that' adalah:

I prefer dessert (Direct speech) = She same that she likes dessert (Reported speech).