50 Soal IPS Kelas 8 Ulangan/Ujian Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Contoh Soal UAS IPS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ulangan dan ujian semester 2 kelas 8 SMP/MTs tahun 2023.

Ada 50 contoh soal IPS yang dirangkum sebagai bahan belajar untuk menghadapi ujian semester.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban akan memudahkanmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu terlebih dahulu.

Selanjutnya sandingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan mintalah bantuan pada guru.

Soal IPS Kelas 8:

1. Tokoh emansipasi wanita dipelopori oleh….

a. RA. Kartini

b. Cut Nyak Din

c. Cut Meutiah

d. Dewi sartika

Jawab : A

2. Tokoh pendiri Organisasi Muhammadiyah adalah….

a. K.H Ahmad Dahlan

b. K.H Mas Mansur

c. Haji Agus Salim

d. Haji Samanhudi

Jawab : A

3. Konggres Pemuda ke ll dilaksanakan di pada tanggal 28 Oktober 1928 dijalan ….

a. Kramat raya no 6

b. Kramat Raya no. 5

c. Kramat Jati no. 6

d. Kramat Jati no 5