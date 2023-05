Live Tinju Dunia Janibek Alimkhanuly vs Steven Butler: Jam Tayang dan TV Online yang Menyiarkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Janibek Alimkhanuly vs Steven Butler dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 13 Mei 2023.

Laga yang disiarkan di Tv Online ESPN ini akan jadi pertahanan kedua sabuk WBO bagi Janibek Alimkhanuly.

Sebelumnya, junior Gennady Golovkin asal Kazakhstan itu sukses mempertahankan sabuk juara miliknya dari Denzel Bentley asal Inggris.

Peraih medali emas Kejuaraan Dunia dan Asia 2013 itu diketahui masuk ke Tinju Dunia profesional pada tahun 2016.

Pada bulan Mei, ia mengalahkan Danny Dignam melalui KO untuk memenangkan gelar sementara WBO

Janibek Alimkhanuly berada di jalur yang tepat untuk melawan Demetrius Andrade untuk memperebutkan gelar reguler.

Namun Demetrius Andrade memilih untuk naik ke kelas Menengah Super atau satu divisi dari sebelumnya.

Lawan Janibek Alimkhanuly yakni Steven Butler menjadi profesional di Tinju Dunia pada tahun 2014.

Petinju asal Kanada itu telah menelan tiga kali kekalahan yang semuanya dengan KO.

Mereka yang telah mengalahkan Steven Butler adalah Brandon Cook, Ryota Murata hingga Jose de Jesus Macias.

Setelah kekalahan terakhir, Steven Butler telah meraih kemenangan empat kali berturut-turut.

Tinju Dunia Janibek Alimkhanuly vs Steven Butler sendiri baru dapat disaksikan di Indonesia pada hari Minggu 14 Mei 2023.

Hal ini karena adanya perbedaan waktu Indonesia dan Stocton Amerika Serikat tempat dimulainya laga.

Janibek Alimkhanuly (kiri) dan Steven Butler face to face. (Net/Boxing Scene)

Duel Janibek Alimkhanuly vs Steven Butler dijadwalkan bergulir pada pukul 23.30 ET dengan laga pembuka mulai pukul 21.00 ET.