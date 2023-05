Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah Akhir Semester 2023 Bahasa Inggris Kelas 7 Lengkap Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah sejumlah soal ujian akhir sekolah semester 2 Bahasa Inggris Kelas 7 SMP/MTs kenaikan kelas 2023.

Seluruh soal akan menjadi gambaran bagi siswa untuk menyelesaikan ujian sekolah yang akan dihadapi.

Bagi yang sudah mengerjakan perlu diulang kembali untuk menambah pemahamannya terhadap materi pembahasan.

Setidak menjadi bahan evaluasi bagi siswa untuk terus mengasah kemampuan untuk pelajaran Bahasa Inggris Kelas 7.

Seluruh soal memiliki kunci jawaban yang dapat dijadikan gambaran dalam mengikut ujian sekolah 2023.

Soal Pilihan Ganda

Berilah tanda x pada jawaban lebih benar a, b, c dan d

1. There . . . a small cat playing with some toys.

A. Is

B. Are

C. Am

D. Have

Jawaban : A

2. We use this thing to cook our meals. It is a . . . . .

A. Basin

B. Stove

C. Knife

D. Rack

Jawaban : B

3. Maria: I got this thing from my uncle. I forget what it’s called, umm, it’s round and it’s long and it’s used for looking at the starts.