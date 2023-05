Achitpol Keereerom Ubah Live Skor Thailand Vs Vietnam , Cek Update Klasemen SEA Games 2023 Grup B

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Achitpol Keereerom menjadi Pemain pertama yang mencetak gol .

Dalam Pertandingan penentu Live Skor Thailand Vs Vietnam .

Yang menjadi Pertandingan terakhir di Penyisihan sepak bola SEA Games 2023 Grup B , Kamis 11 Mei 2023 .

Baru saja Pertandingan berjalan 2 menit, Achitpol Keereerom mencetak gol membobol gawang Timnas Vietnam .

Serangan cepat yang digalang Squad Timnas Thailand membuat bek Vietnam gagal mengantisipasi bola yang dikirim kepada Achitpol Keereerom .

Achitpol Keereerom kemudian berlari kencang ke jantung pertahanan Vietnam .

Saat berhadapan 1 vs 1 atau One by one dengan Kiper Timnas Vietnam , Achitpol Keereerom melepas tendangan keras terarah yang langsung menghujam ke dalam gawang lawan !

Sepakan yang dilepas Pemain yang berkarir di Liga Jerman Bundesliga bersama Augsburg FC itu kemudian menjadi gol !

Mengubah Live Skor Thailand Vs Vietnam berubah menjadi 1-0 .

Gol yang dibukukan Achitpol Keereerom sejauh ini menjadi satu-satunya yang tercipta di Babak Pertama .

Sampai turun minum, Live Skor Thailand Vs Vietnam bertahan di angka tipis 1-0 berkat gol Achitpol Keereerom tersebut.

