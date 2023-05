Soal Kelas 2 SD Penjaskes dan Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal Kelas 2 SD mata pelajaran Penjaskes atau PJOK dirangkum untuk orangtua dan siswa.

Ada 35 pertanyaan yang dilengkapi kunci jawaban sd soal ujian sekolah.

Orangtua dapat memandu siswa berlatih mempersiapkan diri mengikuti ujian sekolah.

Latihan soal berguna untuk menguji sejauh mana pemahaman siswa tentang materi belajar.

Pergunakan soal dan kunci jawaban ini untuk berlatih soal.

Berikut Soal Kelas 2 SD mata pelajaran Penjaskes.

• Soal Kelas 1 SD Penjaskes dan Kunci Jawaban Soal Ujian Sekolah

1. Ketika melakukan gerakan lompat kodok, lompatan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan ….

a. Dua kaki

b. Satu kaki

c. Tangan

Jawaban a. Dua kaki

2. Berikut ini manakah yang termasuk gerakan untuk melatih keseimbangan….

a. Berguling kedepan

b. Lompat tali

c. Berjalan di atas tali

Jawaban c. Berjalan di atas tali

3. Supaya otot kaki menjadi lebih kuat, maka sebaiknya kita melakukan sebuah gerakan yakni ….

a. Push up

b. Lari

c. Sit up

Jawaban b. Lari

4. Permainan sepak bola seharusnya dilakukan di ….

a. Dalam rumah

b. Jalan raya

c. Lapangan

Jawaban c. Lapangan