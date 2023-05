50 Contoh Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Asesmen Sumatif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ujian sekolah Bahasa Inggris kelas 6 SD tahun 2023.

Soal-soal ujian Bahasa Inggris yang dirangkum dalam artikel ini merupakan soal dari kisi-kisi yang ada.

Cermati soal Bahasa Inggris sebagai bahan belajar menghadapi asesmen sumatif tahun 2023.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentunya memudahkanmu dalam mengoreksi hasil belajar.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ujian kelas 6 SD/MI tahun 2023 klik link )

Latihan soal merupakan satu diantara cara yang efektif mengasah kemampuanmu.

Oleh sebab itu, carilah berbagai referensi lainnya untuk memperkaya wawasan.

Soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD:

1. Dwi sakit kepala

The English sentence is ….

A. Dwi has toothache

B. Dwi has earache

C. Dwi has stomachahe

D. Dwi has headache

Jawab : d

Baca juga: 50 Soal Ujian Sekolah PJOK Kelas 6 SD/MI Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal Asesmen Sumatif Kls 6

2. The meaning of “holiday” in Indonesia is . . .