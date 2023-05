35 Soal USBN Bahasa Indonesia Ujian Sekolah Kelas 6 SD 2023 Lengkap Kunci Jawaban USP Kls VI MI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut contoh soal-soal Try Out hingga ujian sekolah Bahasa Indonesia Kelas 6 SD/MI Semester 2.

Menghadapi ujian kelulusan sekolah bagi siswa Kelas 6 dengan sejumlah soal yang dapat memandu dalam menjawab soal.

Seluruh soal merupakan panduan untuk ujian sekolah Try Out - USBN.

Tiap soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang bisa dijadikan bahan evaluasi atas kemampuan kita dalam menjawab soal.

Makanya pastikan untuk menjawab setiap soal supaya terbiasa dalam menghadapi ujian sekolah.

Inila bentuk soal Try Out / Ujian Sekolah yang dapat dijadikan gambaran dalam ujian sekolah Bahasa Indonesia Kelas 6 SD/MI.

Soal Pilihan Ganda

Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1- 3

Musim Layang-layang

Rudi membuka jendela kamarnya. Di luar tampak puluhan layang-layang berwarna-warni beterbangan. Rudi hanya dapat memandangnya saja. Sudah dua hari ini Rudi tidak masuk sekolah karena sakit. Rudi tidak bisa berjalan. Kaki Rudi diperban. Rudi kembali teringat peristiwa dua hari yang lalu. Waktu itu, Rudi bersama teman-temannya sedang mengejar layang-layang yang putus. Rudi terus saja mengejarnya. Rudi berlari sambil mendongakkan kepala ke atas memperhatikan layang-layang. Rudi tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Rudi terjatuh. Rudi merintih menahan sakit karena kakinya terkilir. Rudi dibantu teman-temannya dan seorang pedagang buah. Rudi pun segera diantar pulang ke rumah.

1. Mengapa Rudi tidak masuk sekolah selama beberapa hari?

A. Rudi tidak mempunyai layang-layang sehingga Rudi tidak bisa bermain bersama teman-temannya di lapangan.

B. Rudi mengikuti teman-temannya mengejar layang-layang yang putus dan melewati jalan raya.

C. Rudi mengalami kecelakaan saat mengejar layang-layang yang menyebabkan kakinya terkilir.

D. Rudi terjatuh saat bermain layang-layang.

Jawaban : C

2. Watak tokoh Rudi dalam cerita tersebut adalah...............

A. pemberani

B. sombong

C. ceroboh

D. jujur

Jawaban : C

3. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah...............

A. Kita harus berhati-hati saat bermain.

B. Bermain sebaiknya dihindari karena akan membahayakan diri sendiri.

C. Kita harus tetap berhati-hati di mana saja agar terhindar dari bahaya, terutama saat bermain.

D. Jagalah diri baik-baik saat sedang menjalankan aktivitas di luar maupun di dalam rumah bersama teman-teman.

Jawaban : C

4. Bacalah paragraf berikut!

Taman nasional merupakan kawasan konservasi yang dimanfaatkan untuk melestarikan serta melindungi hewan dan tumbuhan langka.

Taman nasional berfungsi untuk mempertahankan habitat asli hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya, sehingga ekosistem yang terbentuk tetap terjaga.

Keberadaan taman nasional dapat mengendalikan perburuan hewan liar yang kerap dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kondisi lingkungan yang kerap terjadi antara manusia dan hewan liar dapat dihindari.

Hal yang mungkin terjadi jika tidak ada taman nasional adalah.........

A. hewan dan tumbuhan langka tetap terjaga kelestariannya dan semakin banyak jumlahnya seiring dengan kepedulian manusia terhadap keberadaan hewan dan tumbuhan langka

B. terjadi kondisi lingkungan antara hewan dan manusia yang disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan habitat asli hewan tersebut

C. pemburu hewan langka akan dijerat hukuman yang setimpal karena telah merusak ekosistem dan habitat asli hewan langka

D. banyak wisatawan yang datang berkunjung dan ikut berperan dalam melestarikan hewan dan tumbuhan langka

Jawaban : B

5. Bacalah ilustrasi berikut!

SD Pertiwi mengadakan penggalangan dana untuk membantu korban banjir di Garut. Kepala sekolah mengimbau setiap siswa untuk memberikan sumbangan berupa uang atau sembako secara sukarela. Setelah sumbangan terkumpul, pihak sekolah menghitung jumlah uang dan menimbang sembako. Sumbangan berupa uang terkumpul sebesar Rp2.350.000,00. Sumbangan beras terkumpul 50 kg. Sumbangan gula terkumpul 35 kg. Sumbangan telur terkumpul 12 kg. Sumbangan minyak goreng terkumpul 28 kg.

Perhatikan tabel yang memuat informasi penting dari ilustrasi tersebut.

Informasi yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut adalah.........

A. (a) 35 kg, (b) 12 kg, dan (c) 50 kg

B. (a) 50 kg, (b) 35 kg, dan (c) 12 kg

C. (a) 50 kg, (b) 12 kg, dan (c) 28 kg

D. (a) 50 kg, (b) 12 kg, dan (c) 35 kg