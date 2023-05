35 Contoh Soal Try Out Kelas 6 Matematika dan Kunci Jawaban USBN - Ujian Sekolah 2023

Pembelajaran soal Try Out - Ujian Sekolah Kelas 6 Matematika. Untuk menghadapi ujian sekolah pada Semester 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah soal ujian sekolah untuk Try Out hingga ulangan di akhir Semester 2 2023 pelajaran Matematika Kelas 6 SD/MI.

Pembelajaran dengan menggunakan soal akan lebih efektif dan tepat sasaran karena langsung pada latihan menjawab soal.

Apalagi seluruh soal sudah disesuaikan dengan kebutuhan dalam ujian sekolah berdasarkan materi.

Soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dijadikan evaluasi dalam mendalami pemahaman materi yang sudah didapatkan sebelumnya.

Makanya pastikan untuk mengikuti dan menjawab seluruh soal, kemudian kunci jawaban sebagai pembanding atas jawaban.

Selamat belajar dan mengerjakan soal latihan Matematika Kelas 6 SD/MI

Soal Pilihan Ganda

1. Bu Dina mempunyai sebidang tanah di Desa Sukajaya. Tanah tersebut digunakan untuk membuat rumah seluas 800 m2, sebuah taman dengan luas 12 are, dan sebuah kolam ikan seluas 0,45 ha. Luas lahan Bu Dina seluruhnya …. m2.

a. 6.500

b. 7.200

c. 9.040

d. 5.800

Jawaban : A

2. Rina mempunyai sebuah galon air yang memiliki volumenya 25 dm3. Rina mengambil air untuk minum 5 kali sehari secara teratur. Setiap kali mengambil air, Rina mengambil sebanyak 0,5 l. Maka air dalam galon akan habis selama …. hari.

a. 15

b. 12

c. 10

d. 50

Jawaban : C

3. Jarak dua kota A dan B adalah 400 km. Bus Kusuma Sentosa melaju dari kota B ke kota A dengan kecepatan 80 km/jam. Jika bus tiba di kota A pada pukul 08.30 WIB. Maka bus Kusuma Sentosa berangkat pada pukul ….

a. 03.45

b. 05.00

c. 13.30

d. 03.30

Jawaban : D

4. Untuk mengisi sebuah bak penampungan air sampai penuh memerlukan waktu 2,5 jam. Jika debit air yang dialirkan adalah 1.500 liter/menit. Maka volume bak penampungan air tersebut adalah adalah ….m3.

a. 3.750

b. 375

c. 3,75

d. 37,5

Jawaban : C

5. Sebuah bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1) Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang

2) Tidak mempunyai simetri lipat

3) Mempunyai 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul

Bangun datar yang dimaksud adalah….

a. Persegi

b. Persegi panjang

c. Jajargenjang

d. Trapesium

Jawaban : C

6. Berikut ini adalah pasangan bangun datar yang sebangun adalah ….



Jawaban : B

7. Diketahui diamaeter sebuah lingkaran 40 cm. Maka Luas lingkaran tersebut adalah …. cm2.

a. 314

b. 1256

c. 628

d. 264

Jawaban : B

8. Sebuah jajargenjang memiliki alas 24 cm dan tinggi 15 dm. Luas jajargenjang tersebut adalah …. dm2

a. 36

b. 360

c. 3,6

d. 3.600

Jawaban : B

9. Luas bagun di bawah ini adalah….cm2



a. 410

b. 270

c. 396

d. 371

Jawaban : C

10. Sebuah lantai sebuah aula yang berukuran 6 m x 15 m akan dipasang ubin keramik dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Jika 1 dus berisi 8 buah keramik. Maka berapakah jumlah biaya yang dikeluarkan Jika harga 1 dus keramik adalah Rp Rp. 100.000,- ?

a. Rp. 125.000.000,-

b. Rp. 12.500.000,-

c. Rp. 1.250.000. –

d. Rp. 125.000,-

Jawaban : B

11. Volume bangun di bawah ini adalah …. cm3



a. 395

b. 935

c. 975

d. 493

Jawaban : B

12. Gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring kubus adalah….

a. A dan B

b. A dan C

c. B dan C

d. A dan D

Jawaban : D

13. Sebuah bak mandi berukuran panjang 150 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 80 cm. Jika bak mandi itu hanya diisikan setenganya. Maka volume air yang diisikan ke bak mandi tersebut adalah. . . .dm3

a. 600

b. 6.000

c. 1.200

d. 12.000

Jawaban : A

14. Perhatikan gambar koordinat berikut!

Titik P terletak pada koordinat….

a. ( -2 , -2 )

b. ( 2 , -2 )

c. ( 2, 2 )

d. ( -2 , 2 )

Jawaban : D

15. Banyaknya sumbu simetri bangun layang-layang adalah….

a. 0

b. 2

c. 1

d.4

Jawaban : C

16. Perhatikan tabel di bawah ini!

Berat Badan Jumlah Siswa

42 5

43 16

44 10

45 12

Dari tabel di atas jumlah murid yang memiliki berat badan terbesar adalah….

a. 16

b. 12

c. 28

d. 43

Jawaban : A

17. Data usia ayah siswa SD Suka Damai adalah sebagai berikut :

42 , 51 , 45 , 47 , 57 , 27 , 29 , 36 , 38 , 30 , 28

29 , 27 , 38 , 57 , 29 , 38 , 49 , 48 , 38 , 50 , 47

Selisih usia tertua dan termuda adalah …. tahun.

a. 21

b. 7

c. 30

d.15

Jawaban : C

18. Perhatikan data usia siswa kelas 6 SDN Tambakromo berikut !

Usia Jumlah siswa

11 4

12 15

13 10

14 1

Rata-rata usia siswa kelas 6 adalah ….

a.12,5 tahun

b. 12 tahun

c. 11,27 tahun

d. 12,45 tahun

Jawaban : C

19. Hasil dari 14.350 – 750 : 50 + 1.075= ….

a. 15.525

b. 14.505

c. 13.555

d. 15.410

Jawaban : D

20. Hasil dari 337 + (-43) – 215 adalah….

a. 79

b. 165

c. 89

d. 65

Jawaban : A

21. Suhu di ruang pendingin buah-buahan sebelum mesin dinyalakan adalah 27˚C. Setelah mesin itu dinyalakan suhu ruangan menjadi -21˚C. Penurunan suhu di ruang pendingin itu adalah sebesar ….

a. 6˚C

b. 13˚C

c. 48˚C

d. 21˚C

Jawaban : C