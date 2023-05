Disperindagnaker Mempawah Pastikan Harga Bapok Pekan Kedua Mei 2023 Stabil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disperindagnaker) Kabupaten Mempawah, Johana Sari Margiani, memasuki Minggu kedua Mei 2023, harga bahan pokok terbilang stabil.

"Alhamdulillah memasuki pekan keuda di bulan Mei ini peredaran harga bahan pokok relatif stabil. Dalam artian tidak ada yang mengalami kenaikan signifikan," ujar Johana, Senin 8 Mei 2023.

Dikatakan Johana, jenis-jenis komoditi bahan pokok di pasar dari pekan pertama di bulan Mei hingga memasuki pekan kedua di bulan Mei masih aman.

"Harga aman, misalnya beras pandan wangi masih di kisaran harga Rp 12.000 per kilo, beras Bulog Rp 10.500 per kilo. Kemudian harga gula pasir di harga Rp 14.000 per kilo," kata Johana.

"Selain itu komoditi lainnya juga masih aman dan stabil yakni minyak goreng curah/plastik di harga Rp 15.300 per liter. Selain itu minyak goreng merk Minyakita ada di harga Rp 17.000 per liter," jelasnya lagi.

Selain dari beberapa komoditi tersebut kata Johana, komoditi lainnya juga stabil dan barang tercukupi.

"Intinya harga stabil dan ketersediaan bahan pokok aman," tutupnya. (*)

