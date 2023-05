Soal Bahasa Inggris Kelas 4 Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Kls 4 SD/MI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal-soal ujian dan ulangan Bahasa Inggris kelas 4 SD berikut ini.

Adapun soal Bahasa Inggris kelas 4 SD yang dirangkum dalam artikel ini sebagai bahan belajar menghadapi ujian semester 2 tahun 2023.

Pahami dan cermati soal-soal yang ada dan berikan jawabanmu.

Adanya kunci jawaban akan memudahkanmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai sumber lainnya untuk menambah wawasanmu.

Semakin banyak latihan soal maka semakin baik dan besar peluang soal-soal yang sama akan keluar.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan mintalah bantuan pada orangtua hingga guru.

Baca juga: Soal IPA Kelas 4 Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban UAS Kelas IV SD/MI

Soal Bahasa Inggris Kelas 4:

1. Nia: “Let’s go shopping in the mall.”

Andi: “I am . . ., I prefer relaxing in the park.” *

A. sorry

B. okay

C. let’s go

D. fine