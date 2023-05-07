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Indonesia Vs Timor Leste Live Score SEA Games 2023 Grup A , Cek link Streaming RCTI Sport Berikut

Keunggulan Timnas Indonesia atas Timor Leste dibuat pertama kali oleh Ramadhan Sananta di menit Injury Time Babak pertama . Cek link RCTI Sport di sin

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto Indonesia Vs Timor Leste Live Score SEA Games 2023 Grup A , Cek link Streaming RCTI Sport Berikut
OFFICIAL TWITTER PSSI
Fajar Fathurrahman berselebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Timor Leste di ajang SEA Games 2023 , Minggu 7 Mei 2023 . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung Pertandingan Indonesia Vs Timor Leste .

Dari Pertandingan lanjutan Penyisihan Grup A SEA Games 2023 , Minggu 7 Mei 2023 sore WIB .

Sejauh ini, Live Score SEA Games 2023 Grup A antara Timnas U-22 Indonesia Vs Timor Leste ini sudah diwarnai 3 gol.

Di mana seluruhnya milik Timnas Indonesia .

Sehingga Live Score Indonesia Vs Timor Leste kini berada di angka 3- 0. 

Fajar Fathurrahman Gandakan Livescore Timnas Indonesia Vs Timor Leste SEA Games 2023 Grup A

Keunggulan Timnas Indonesia atas Timor Leste dibuat pertama kali oleh Ramadhan Sananta di menit Injury Time Babak pertama .

Pada babak ke 2 , Timnas Indonesia kembali mendapatkan 2 gol tambahan .

Yakni dari Brace atau 2 gol yang seluruhnya dibuat Wing Back lincah, Fajar Fathurrahman .

Masing-masing di menit ke 63 dan 76 .

Yuk tonton Pertandingan ini sekarang

# Klasemen SEA Games 2023 Grup A

Hasil Indonesia Vs Timor Leste akan membuat Klasemen SEA Games 2023 Grup A Update .

Indonesia akan kokoh di puncak Klasemen Grup A .

Dan akan menutup fase Kualifikasi ini dengan predikat juara grup di Klasemen Akhir Grup A .

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