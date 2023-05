Soal Agama Islam Kelas 3 Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Essay PAI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah contoh-contoh soal ujian atau ulangan akhir semester 2 Agama Islam kelas 3 SD tahun 2023.

Ada beberapa soal pilihan ganda dan essay yang dirangkum sebagia bahan belajar untuk mengasah kemampuan adik-adik.

Pelajari dan pahami setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawaban adik-adik.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan mintalah bantuan pada orangtua dan guru.

Perbanyak latihan soal dan membaca materi terkait agar semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Ingat soal-soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar.

Soal Agama Islam Kelas 3 SD:

1. Nabi Ibrahim as terus mendakwahi ayahnya meskipun ayahnya menolak, bahkan mengusirnya. Dari narasi tersebut, sifat Nabi Ibrahim as adalah ….

A. rajin

B. percaya diri

C. sabar

D. tawadu’

Jawab : c

2. Ketika Raja Namrud dan anak buahnya pergi berburu, Nabi Ibrahim as menghancurkan berhala-berhala Namrud. Dari narasi tersebut, sifat Nabi Ibrahim as adalah ….

A. gigih

B. penakut

C. sabar

D. pemberani

Jawab : d

3. Nabi Ibrahim as mempunyai dua istri yaitu ….

A. Khadijah dan Aminah

B. Hajar dan khadijah

C. Aisyah dan Sarah

D. Hajar dan Sarah

Jawab : d

4. Anak Nabi Ibrahim, hasil pernikahannya dengan Hajar yaitu ….

A. Nabi Syuaib as

B. Nabi Ismail as

C. Nabi Musa as

D. Nabi Muhammad Saw