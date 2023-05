Soal Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Alquran Hadist Kelas 11 2023 Lengkap Kunci Jawaban Quran Hadist

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal ulangan akhir semester genap atau semester 2 kelas 11 tahun 2023 pelajaran Alquran Hadist.

Cermati soal-soal yang ada dan berikan jawabanmu terlebih dahulu.

Pahami setiap pertanyaan dan jika menemukan kesulitan mintalah bimbingan pada guru di sekolah.

Setiap soal juga disertai dengan kunci jawaban sehingga Anda bisa mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi soal Alquran Hadist lainnya untuk meningkatkan kompetensi Anda.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkannya ujian semester.

Ingat soal yang ada dalam artikel ini hanya sebagai bahan belajar menghadapi ujian.

Soal Alquran Hadist Kelas 11:

1. Penjelasan Al Qur’an bahwa manusia sebagai khalifah di bumi tertera dalam Qur’an Surah?

A. Al Baqarah : 30

B. An Nahl :30

C. An Nahl : 78

D. Al Mu’minun : 12-14

E. Az Zumar : 30

Jawab : a

2. Giat dalam bekerja dan mencari rezeki termasuk perilaku mencerminkan surat . . . .

A. Al – Jumuah : 9

B. Al – Qasas : 9

C. Al – Jumuah : 10

D. Al – Qasas : 10

E. Al – Qasas : 77

Jawab : e