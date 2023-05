Soal Kelas 7 Bahasa Inggris SMP dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat Soal Kelas 7 Bahasa Inggris SMP lengkap kunci jawaban soal pilihan ganda.

Terdapat 40 soal dan kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris.

Contoh soal ini sebagai materi latihan belajar siswa.

Siswa yang akan mengikuti ujian sekolah wajib melakukan persiapan.

Satu diantara caranya dengan berlatih Soal Kelas 7 Bahasa Inggris SMP.

Berikut Soal Kelas 7 Bahasa Inggris SMP.

• Soal Kelas 7 Bahasa Indonesia SMP dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda

1. Adit: I feel tired and I feel dizzy today.

Ana : I think……… and don’t leave the bed if it is not necessary.

a. I must take some rest too

b. You must sing

c. You should lie down and have some rest

d. I will take you to the hospital

2. Ica: Do you like watching movies?

Sinta : ………………………..

Ica: What is your favorite movie?

Sinta : My favorite movie is Laskar Pelangi

The suitable expression to complete the dialogue is?

a. I dislike watching movie

b. I love watching movies

c. It’s not my favorite one

d. I hate watching movie

3. There is something in the pencil case. It is made of wood. We use it to write. It is a ....

A. pen

B. book

C. eraser

D. pencil

This text is for number 4 to 5!