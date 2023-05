Soal Ujian Sekolah SD Bahasa Inggris Kelas 6 dan Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda dan Isian SD/MI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagai pembelajaran soal Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI ini cocok sekali digunakan sebagai persiapan.

Sejumlah soal yang terdiri dari soal pilihan ganda dan isian akan memandu siswa untuk lebih memahami materi sebelumnya yang telah didapatkan.

Sehingga mampu mengerjakan soal ujian sekolah atau ulangan sekolah dengan baik.

Meskipun memang peluang soal-soal dalam artikel tidak muncul namun dapat mengasah kemampuan siswa untuk lebih luas dalam pemahamannya terhadap pelajaran Bahasa Inggris Kelas 6.

Makanya jangan lewatkan untuk mengerjakan seluruh soal Bahasa Inggris Kelas 6, sebagai evaluasi dan gambaran dalam mengerjakan soal-soal Bahasa Inggris dalam ujian sekolah nanti.

Berikut soal dan pembahasan Bahasa Inggris dalam bentuk soal pilihan ganda dan isian

Soal Pilihan Ganda

1. If you want to buy something to eat like vegetables, fruit, meat, fish, etc, you should go to

a. School

b. post office

c. canteen

d. market

Jawaban : D

2. Hanna does not have any car or motorcycle in his house. So, Hanna goes to school by