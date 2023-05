Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 SD/MI 2023 Lengkap Kunci Jawaban USBN/USP Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal Bahasa Inggris ujian sekolah atau ujian kelulusan kelas 6 SD/MI tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar untuk menghadapi ujian sekolah Bahasa Inggris.

Pahami dan cermati setiap soal atau pertanyaan yang ada.

setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentu akan memudahkanmu dalam mengevaluasi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi soal lainnya untuk meningkatkan kompetensimu.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan mintalah bantuan pada guru.

Soal Bahasa Inggris Kelas 6:

1. Andi : Let's go to library

Rini : Ok They want to....

A. reading books C. playing football

B. listening music D. watching the film

Jawab : a

2. You can buy a stationery in the ....

A. movie C. bookstore bank

B. mosque D. bank

Jawab : c

3. The sign mean rumah makan is ……

A. dinning room C. airport

B. waiting room D. restaurant

Jawab : d