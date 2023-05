Kenali Ciri-ciri Kejahatan "Juice Jancking" Yang Bisa Mencuri Data Pribadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kejahatan dengan modus “Juice jacking” diartikan sebagai serangan siber dengan metode penyedotan data atau malware.

Pelaku kejahatan melakukan modusnya dengan memanfaatkan port pengisian baterai ponsel atau perangkat internet melalui USB, yang tersebar di ruang publik.

Pelaku kemudian mencuri data, atau menginstal malware pada perangkat target.

Communications Commission (FCC) Amerika Serikat memperingatkan modus “Juice Jacking” sebagai kejahatan siber yang mengancam data pribadi.

Sebenarnya kejahatan ini mulai marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini dirilis oleh FCC pada 27 April 2023, dengan judul What is 'Juice Jacking' and Tips to Avoid It.

• Pengguna Internet Mesti Lebih Hati-hati, Beredar ChatGPT Palsu Pembawa Malware

Modus kejahatan ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak beberapa tahun lalu.

Namun praktik kejahatannya mulai semakin marak seiring masifnya penggunaan ponsel pintar.

Yang di dalamnya terdapat data pribadi, dan data yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi, termasuk transaksi keuangan.

Serangan “juice jacking” prinsipnya dapat terjadi kapan saja dan di mana saja.

Tempat-tempat umum seperti bandara, pusat perbelanjaan, atau tempat-tempat lain.

Dimana kita biasa mengisi batere ponsel atau Ipad dengan menggunakan koneksi USB, yang disediakan untuk publik, menjadi lahan modus kejahatan ini.

Peringatan serupa juga disampaikan Federal Bureau of Investigation (FBI).

Sebagaimana dilansir Los Angeles Time, dalam laporan bertajuk FBI warns of cyber threat from public USB charging stations, 10 April 2023.

Menyatakan bahwa pakar keamanan dunia maya memperingatkan, pelaku kejahatan dapat memuat malware ke perangkat pengisian daya USB publik, untuk kemudian mengakses perangkat elektronik secara ilegal saat proses pengisian daya.