Gubernur Sutarmidji Imbau Proses Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting Dengan Data

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat, Pintauli Romangasi Siregar di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Rabu 3 Mei 2023.

Dalam sambutannya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji meminta setelah dikukuhkan BKKBN dapat bekerja cepat dan lebih serius terutama dalam percepatan penanganan stunting di Kalimantan Barat.

Dalam hal ini, ia meminta agar seluruh komponen BKKBN bekerja dengan data agar mempercepat proses percepatan penurunan angka prevalensi stunting.

"Bekerja dengan memiliki data maka akan memudahkan penanganan dan dapat berjalan dengan cepat, dalam penanganan ini, saya imbai untuk bekerja dengan data by name by address," ujarnya dalam sambutan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat.

Sutarmidji juga mengimbau untuk tetap mendorong semua pihak melakukan sosialisasi terkait stunting. Selain itu, dirinya menyampaikan perlu perhatian dan pemantauan lebih terhadap keluarga-keluarga dari sisi ekonomi terutama yang PKH (Program Keluarga Harapan).

“Kalau itu sudah dilakukan, maka saya rasa akan lebih cepat dalam penanganan stunting. Kalau perlu supaya negara sudah bisa terintegrasi dalam penanganan stunting, ukuran desa mandiri yang sudah mandiri dari satu indikator yakni masalah stunting, dana desanya ditingkatkan, jangan dikurangi," pungkasnya. (*)

