Soal TIK Kelas 11 Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Soal Informatika

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah soal-soal ulangan dan ujian akhir semester 2 kelas 11 SMA/SMK hingga Madrasah Aliyah.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu.

Setiap pertanyaan TIK yang dirangkum dalam artikel ini disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban akan memudahkanmu dalam mengoreksi hasik belajar.

Carilah berbagai referensi soal lainnya untuk menambah wawasanmu.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin banyak pengetahuan serta wawasan yang didapatkan.

Soal TIK Kelas 11:

1. Data type pada ms. excell yang digunakan khusus untuk menampikan type mata uang adalah....

a. number

b. currency

c. text

d. OLE Object

e. Accounting

Jawab : b

2. Fungsi untuk perhitungan rata-rata mengunakan perintah....

a. sum

b. count

c. max

d. min

e. average

Jawab: e

3. Perintah untuk menggabungkan beberapa sel yang berdekatan dan data yang akan diformat rata tengah adalah....

a. merge and center

b. align left

c. align right

d. center

e. justify

Jawab: a

4. Shortcut untuk memberikan efek miring pada data/huruf yang terdapat di excel adalah....

a. Ctrl + B

b. Ctrl + I

c. Ctrl + U

d. Ctrl + F

e. Ctrl + S

Jawab: b

5. Shortcut untuk memberikan efek tebal pada data/huruf yang terdapat di excel adalah....

a. Ctrl + B

b. Ctrl + I

c. Ctrl + U

d. Ctrl + F

e. Ctrl + S

Jawab: a

6. Shortcut untuk memberikan efek garis bawah pada data/huruf yang terdapat di excel adalah....

a. Ctrl + B

b. Ctrl + I

c. Ctrl + U

d. Ctrl + F

e. Ctrl + S

Jawab: c

