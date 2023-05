Soal Sosiologi Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Kelas 11 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Sosiologi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ulangan dan ujian akhir semester 2 tahun 2023 pelajaran Sosiologi kelas 11 SMA/SMK.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian semestrer.

Cermati setiap pertanyaan yang ada dan berikan jawabanmu terlebih dahulu.

Soal-soal yang ada juga disertai dengan kunci jawaban sebagai bahan untuk mengevaluasi hasil belajar.

Jika menemukan kesulitan dalam menjawab pertanyaan mintalah bantuan pada guru.

Setelah menjawab maka sandingkan dengan kunci jawaban.

Carilah referensi lainnya untuk mengasah kemampuanmu dalam penguasaan materi Sosiologi kelas 11.

Soal Sosiologi Kelas 11:

1. Ada berbagai bentuk gemeinschaft, diantaranya adalah trah dan marga. Kelompok tersebut termasuk dalam cotoh bentuk gemeinschaft ....

a. Of mind

b. By blood

c. By place

d. By crow

e. By person

Jawab : b

2. Di bawah ini merupakan contoh inconvenient adalah ....

a. Penonton bioskop

b. Orang antre karcis

c. Orang lari menghindari gempa

d. Penonton pertunjukan musik

e. Orang-orang yang sedang mabuk

Jawab : b

3. Hubungan sosial antarkelompok sosial dalam keluarga dapat dikatagorikan sebagai ....

a. Khusus

b. Formal

c. Nonformal

d. Personal

e. Impersonal

Jawab : d

4. Sikap yang dapat mengarah pada kemunculan egosentris, primordial, dan etnosentris merupakan dampak dari sikap yang dikembangkan dalam kelompok sosial ....

a. Ingroup

b. Outgroup

c. Formal

d. Informal

e. Outgroup

Jawab : e

5. Kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tercermin dalam kegiatan kerumunan, serta kepuasan yang dihasilkan disebut ...

a. Formal audience

b. Planed expressive group

c. Panic causal crowds

d. Spectator crowds

e. Inconvinent casual crowds

Jawab : b

6. Berikut ini termasuk gemeinschaft of place adalah ....

a. Marga

b. Rukun warga

c. Trah Trunojoyo

d. Masyarakat urban

e. Masyarakat perkotaan

Jawab : b