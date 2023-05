Hasil Tinju Dunia Joshua Buatsi vs Pawel Stepien, Sang Pemenang Jadi Lawan Wajib Dmitry Bivol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Joshua Buatsi vs Pawel Stepien dijadwalkan berlangsung Sabtu 6 Mei 2023.

Pemenang dari Hasil Tinju Dunia ini jadi lawan wajib Dmitry Bivol.

Hal ini karena Dmitry Bivol merupakan pemegang sabuk WBA, sedangkan Joshua Buatsi penantang nomor 1 sabuk juara tersebut.

Sehingga apabila WBA memberikan perintah wajib, Canelo vs Dmiry Bivol II bisa tertunda.

Tak hanya itu, penyatuan gelar Dmitry Bivol dan Artur Beterbiev terancam batal.

Tinju Dunia Joshua Buatsi vs Pawel Stepien berlangsung di Resorts World Arena di Birmingham.

Duel ini akan jadi laga comeback Joshua Buatsi setelah setahun tak naik ring pasca kemenangan keputusan dominan atas Craig Richards pada Mei 2022.

Peraih medali perunggu di Olimpiade 2016 itu menjadi profesional pada 2017.

Pada 2019, dia mengalahkan Liam Conroy untuk gelar kelas berat ringan.

Sementara itu Pawel Stepien terakhir bertarung pada Agustus, ketika dia mengalahkan Iago Kiziria di negara asalnya.

Pawel Stepien menjadi profesional pada tahun 2015 dan memenangkan emas lokal di Polandia untuk memulai karirnya.

Tinju Dunia Joshua Buatsi vs Pawel Stepien mulai pada Sabtu 6 Mei 2023 pukul 13.00 ET dan laga utama 17.00 ET.

Sehingga untuk di Indonesia baru dapat disaksikan pada Minggu 7 Mei 2023 pukul 04.00 WIB dini hari.

Pertarungan ini dapat disaksikan melalui TV Online, Sky Sports.

