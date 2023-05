Soal Bahasa Inggris Kelas 7 Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban B Ing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal Bahasa Inggris kelas 7 SMP/MTs tahun 2023.

Soal Bahasa Inggris yang dirangkum dalam artikel ini merupakan bahan belajar dalam persiapan ujian atau ulangan akhir semester 2 tahun 2023.

Cermati setiap pertanyaan yang berikan jawabanmu.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentu akan memudahkanmu dalam mengevaluasi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi soal yang lainnya untuk menambah wawasanmu.

Baca juga: Soal PAI Kelas 7 SMP Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban Agama Islam

Soal Bahasa Inggris Kelas 7:

1. Eki : How do you do, Sissy.

Sissy : …

___

A. I’m fine

B. how do you do

C. that’s okay

D. very well

Jawab : b

2. Lucy : “Is your name Wulan?”