Putri Pertama Greysia Polii dan Felix Djimin Diumumkan, Arti Namanya Jadi Sorotan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pebulu tangkis Indonesia Greysia Polii sudah Melahirkan anak pertamanya.

Kabar bahagia tersebut dibagikan di laman media sosial suami istri Felix Djimin.

Setelah 2 tahun penantian, kini Greysia Polii dan Felix Djimin akhirnya dikaruniai seorang anak.

Anak Greysia Polii dan Felix Djimin berjenis kelamin perempuan yang lahir, pada Minggu 30 April 2023.

Kelahiran anak pertama Greysia Polii dan Felix Djimin diumumkannya lewat akun Instagram.

Greysia Polii tampak mengunggah potret putri kecilnya di akun Instagram @greyspolii, pada Minggu 30 April 2023.

• KISAH Greysia Polii dan Felix Djimin Berpisah Setelah Sepekan Menikah! Pengorbanan yang Sempurna

Lewat keterangan yang ditulisnya, rekan Apriyani Rahayu itu mengungkap isi hatinya yang begitu bahagia.

"Hi there, little champ! (Halo, jagoan kecil!) Thank you for the amazing 40-week journey of fighting together. (Terima kasih atas 40 minggu perjalan perjuangan bersama yang luar biasa)."

"You are a true champion. (Kamulah juara yang sesungguhnya). Our God-given champion. (Juara pemberian Tuhan Kami)," ungkap Greysia Polii.

Tak hanya itu, atlet bulu tangkis itu juga mengungkap nama peri kecilnya yang baru lahir.

"JESSIA SELAH DJIMIN," pungkasnya.

Kabar bahagia kelahiran anak pertama Greysia Polii dan Felix Djimin disambut hangat.

Tak sedikit atlet badminton, publik figur, hingga selebritis yang ikut mengucapkan selamat atas kelahiran Jessia.

• Kapan Greysia Polii Menikah ? Jarang Diekspos, Terungkap Sosok Felix Djimin Suami Greysia Polii

r.apriyanig ALHAMDULILLAH. Selamat ko @felixdjimin kka @greyspolii