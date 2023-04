Soal Bahasa Inggris Ulangan/Ujian Akhir Semester 2 Kelas 8 Tahun 2023 Lengkap Kunci Jawaban UKK/PAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal Bahasa Inggris kelas 8 SMP/MTs berikut ini.

Adapun soal-soal Bahasa Inggris ini dirangkum sebagai bahan untuk belajar dalam persiapan menghadapi ujian dan ulangan akhir semester 2 tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan Bahasa Inggris yang disertai kunci jawaban.

Sebaiknya Anda mengerjakan setiap pertanyaan terlebih dahulu dan sadingkan dengan kunci jawaban yang ada.

Carilah berbagai referensi soal lainnya untuk mengasah kemampuan Anda.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin bertambah wawasan serta pengetahuan yang ada.

Soal Bahasa Inggris Kelas 8:

The text below is for the questions number 1 – 5.

Dear Johnson,

My classmates and I went to visit Prambanan Temple on my last school holiday. Prambanan Temple is one of the big temples in my country. The biggest temple in my country is Borobudur Temple. However, Prambanan Temple is very good and wonderful.

There are many reliefs on the walls of the temples. The guide told us that the reliefs tell stories related to the temples. Many visitors from my country and from other countries come here to see the temples, take some pictures, and learn the history.

It was a really nice experience! I hope you can come here and visit Prambanan Temple someday.

Yours,

Mira

1. Who sent the letter?

a. Classmates

b. Visitors

c. Mira

d. Johnson

Jawab : c

