Soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 SD Tahun 2023 dan Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lihat soal ujian sekolah Bahasa Inggris Kelas 6 SD tahun 2023.

Terdapat pertanyaan soal pilihan ganda dan essay khusus siswa Kelas 6 SD.

Pertanyaan dilengkapi dengan kunci jawaban soal tahun 2023.

Orang tua atau wali bisa mendampingi dalam berlatih soal dan kunci jawaban ini.

Gunakan soal dan kunci jawaban Bahasa Inggris sebagai pedoman belajar.

Tribunpontianak.co.id tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal ujian Bahasa Inggris Kelas 6 SD.

Berikut soal ujian Bahasa Inggris Kelas 6 SD.

I. Read the following passage carefully and answer the questions that follows by crossing the letter A, B, C or D in front of the right answer!

1. At one o'clock, people usually have...

A. lunch

B. dinner

C. breakfast

D. suffer

2. On school-day I have breakfast...

A. at seven o'clock

B. at half past six

C. before half past six

D. at five

3. Natasha got first rank in her class, she is very...

A. short

B. smart

C. bad

D. slim

4. Mr.Darman is a mechanic. He works at...

A. school

B. hospital

C. gallery

D. garage

5. Mr.Karim makes chairs, tables, cupboards, and many other wooden things. He is a...

A. driver

B. farmer

C. carpenter

D. Mechanic

6. Mr.Hardi cures sick people in the hospital. He is a...

A. farmer

B. doctor

C. teacher

D. driver