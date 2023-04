Ada Fitur Keamanan Enkripsi "End-to-end" do Zoom, Begini Cara Mengaktifkannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aplikasi Zoom menggulirkan fitur keamanan enkripsi end-to-end (E2EE) atau ujung ke ujung untuk semua pengguna, baik berbayar maupun tidak.

Dengan fitur ini, percakapan video konferensi di Zoom akan lebih aman secara menyeluruh.

Fitur enkripsi mutakhir ini bisa digunakan apabila mengakses Zoom lewat PC, Mac, iOS, Android, maupun Zoom Rooms.

Akan tetapi, fitur ini tidak tersedia di web client atau aplikasi pihak ketiga yang menggunakan Zoom SDK.

Lantas, bagaimana cara mengaktifkan atau menon-aktifkan fitur enkripsi end-to-end di Zoom?

Cara mengaktikan E2EE Caranya mudah.

Pertama, pengguna harus masuk ke situs atau melalui aplikasi Zoom. Login menggunakan akun masing-masing. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini.

- Masuk web atau aplikasi Zoom.

- Pilih Profile > Setting > Meeting > Security

- Gulir ke bawah sampai menemukan bagian "Allow use of end to end encryption".

- Apabila belum aktif, cukup geser toggle, lalu klik "Turn On".

- Jika pengguna gratis, masukan nomor ponsel untuk verifikasi.

- Pilih antara "enhanced encryption" atau "end to end encryption" yang akan dipergunakan saat menjadwalkan atau memulai video konferensi.

Fitur E2EE sendiri menggunakan enkripsi 256-bit-AES-GCM yang akan mengamankan Zoom secara default.