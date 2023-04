Begini Cara Setting Equalizer di Spotify Agar Suara Lebih Mantap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sudah taukah anda bahwa Spotify memiliki sejumlah fitur untuk memudahkan pengguna mendengarkan musik.

Dimana pengguna juga dimungkinkan membuat daftar putar musik yang disukai dan dibagikan ke pengguna lain.

Selain menawarkan pengalaman tersebut, musik sendiri pada dasarnya punya peran yang cukup penting bagi sejumlah orang.

Misalnya, musik bisa membuat orang lebih fokus untuk belajar dan bekerja.

Atau contoh lainnya, musik bisa juga membuat seseorang lebih rileks.

Dengan begitu, para pecinta musik tentunya ingin mendengarkan kualitas suara musik yang lebih jernih.

Spotify menawarkan fitur yang memungkinkan pengguna mendengar musik dengan suara yang lebih jernih dibanding biasanya. Fitur tersebut bernama Equalizer.

Bagi yang belum familier, equalizer merupakan kumpulan elektronik yang punya fungsi untuk mengontrol frekuensi (atau suara) yang dikeluarkan pada sebuah sound system.

Equalizer memungkinkan pengguna mengatur suara, musik, dan instrumen musik lainnya yang ingin ditonjolkan dalam sebuah lagu.

Fitur ini menyajikan berbagai macam mode untuk menyesuaikan musik yang diputar.

Mode yang ditawarkan ada 22 mode, mulai dari genre lagu klasik, electronic, akustik, rock, pop, dan masih banyak lagi.

Ketika mendengar lagu "All of Us" Labrinth yang bergenre pop dan mengaktifkan fitur equalizer mode pop juga, suaranya terdengar lebih jernih dan enak didengar dibanding versi biasa.

Suara penyanyi lebih ditonjolkan, memiliki efek echo sedikit di bagian akhir bait lagu, suara bass dalam musik juga lebih ditonjolkan sehingga ketukan (beat) dari lagu yang dibawakan bisa jauh lebih terasa.

Sebaliknya, saat mengaktifkan mode rock untuk lagu “Master of Puppets” dari Metallica atau "California Dreamin'" The Beach Boys, suara penyanyi tidak terlalu ditonjolkan seperti mode pop.