Cara Cantumkan 5 Link Sekaligus di Bio Instagram Tanpa Aplikasi Lain

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Instagram telah meluncurkan pembaruan (update) yang memungkinkan pengguna untuk menyematkan lima tautan di bio sekaligus.

Dimana selama ini, pengguna platform foto dan video Instagram hanya bisa mencantumkan satu tautan di bio yang mengarahkan pengunjung ke situs lainnya.

Kemudian bila ingin memuat lebih dari satu tautan, pengguna biasanya harus mengandalkan layanan landing page pihak ketiga seperti Linktree.

Kini, pengguna tidak perlu lagi memanfaatkan layanan pihak ketiga untuk menambahkan tautan yang mengarahkan pengunjung ke situs bisnis pribadi atau akun media sosial lainnya.

Adapun pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh CEO Meta, Mark Zuckerberg lewat kanal Meta di Instagram Channel.

"Anda sekarang bisa mencantumkan hingga lima tautan di bio Instagram," kata Zuckerberg pada Selasa 18 April 2023.

"Fitur ini kemungkinan menjadi salah satu pembaruan Instagram yang paling banyak diminta oleh pengguna," imbuhnya.

Sebelumnya, Instagram sudah menguji coba fitur ini sejak Oktober 2022.

Akhirnya, fitur ini resmi dirilis ke lebih banyak pengguna, baik akun "reguler" (non-bisnis) maupun akun bisnis.

Multiple links in bio? You got it ???? You can now add up to five links ???? to your profile. pic.twitter.com/Hurn7inqNS — Instagram (@instagram) April 18, 2023

Dari pantauan, fitur tersebut sudah hadir di Indonesia. Khususnya aplikasi Instagram di Android versi 278.0.0.21.117 alias yang terbaru.

Laman pusat bantuan Instagram juga menyebutkan bahwa fitur penambahan lima tautan di bio juga tersedia di platform iOS.

Apabila Anda belum mendapatkan fitur ini, coba update aplikasi Instagram ke versi terbaru.

Jika sudah melakukan update namun belum muncul, kemungkinan perilisannya belum merata.

