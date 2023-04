Latihan Soal Bahasa Inggris SD/MI dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris Olimpiade Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar, kumpulan soal Bahasa Inggris SD bisa menjadi panduan.

Seluruh soal terdiri dari materi pelajaran yang dapat dijadikan sebagai persiapan untuk menghadapi Olimpiade Sains Nasional ( OSN ).

Soal memang kemungkinan tidak muncul dalam ujian atau olimpiade tapi akan mengasah terhadap kemampuan lainnya yang sudah dipelajari.

Maka dari itu perbanyak latihan soal OSN bagi yang hendak mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia.

Soal Pilihan Ganda

1. Susan wears an accessory on her ears. The accessory is called ....

A. ring

B. bracelet

C. brooch

D. earring

Jawaban: D

2. It is hot in the room. Let's ... the fan.

A. turn off

B. open

C. turn on

D. close

Jawaban: C

3. Susanti : "Can I have some apples, please?"

Salesman : "... do you want?"

Susanti : "The Australian ones, please!"

A. How many

B. How much

C. Which

D. What

Jawaban: C