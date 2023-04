Soal USBN Ujian Sekolah Bahasa Inggris Kelas 9 SMP/MTs 2023 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal-soal ujian Bahasa Inggris kelas 9 SMP/MTs tahun 2023.

Ada sejumlah pertanyaan yang dirangkum sebagai bahan belajar menghadapi ujian sekolah 2023.

Cermati soal-soal Bahasa Inggris yang ada dalam artikel ini sebagai bahan belajar.

Berikan jawabanmu terlebih dahulu dan berikan jawabanmu.

Setiap pertanyaan juga disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban tentu akan membuatmu mudahmengevaluasi hasil belajar sendir.

Carilah berbagai sumber soal latihan lainnya.

Semakin banyak Anda latihan soal maka semakin besar peluang soal-soal tersebut akan keluar saat dilangsungkan ujian.

Contoh soal Ujian Sekolah Bahasa Inggris kelas 9:

The text is for questions 1-2.

How to make a boat or Hat from Paper

• Things You Need:

A half of newspaper

• What to do:

First, fold the paper in half the long way, crease and unfold.

Second, fold the sides up to the middle crease, keep folded

Next, fold the corners down to the middle again

Then, fold the points down to the middle.

Finally, open the middle and turn it inside out to make a boat, or flip it over and wear it as a hat.

1. “Finally open the middle and turn it inside out to make a boat or flip it over and wear it as a hat”. The underlined word could be best replaced with the word…..

a. Design

b. Create

c. Perform

d. Have