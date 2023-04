Jadwal Liga Champions Asia 2023-2024, PSM - Bali United Berebut Tiket Jalur Play Off

Aksi pemain PSM Makassar saat partai terakhir Liga 1 2023. PSM bersiap hadapi Bali United di Play Off Liga Champions Asia 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update jadwal pertandingan antara PSM Makassar kontra Bali United di play off menuju kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024.

Dua tim Liga 1 Indonesia yakni PSM Makassar yang bestatus juara Liga 1 musim 2022-2023 dan Bali United juara Liga 1 musim 2021-2022 akan berebut jatah untuk tampil di kualifikasi ACL atau Liga Champions Asia 2023.

Tentunya sudah cukup lama wakil Indonesia tidak bermain di Liga Champions Asia.

Tercatat tim-tim yang pernah mencatatkan prestasi cukup baik yakni ada PSMS Medan di tahun 1970.

Kemudian ada Pelita Jaya, Persib Bandung, PSM Makassar, dan terakhir yakni Persik Kediri di musim Liga Champions Asia 2007 yang menjadi terakhir kalinya wakil Indonesia bermain di kancah tersebut.

Baca juga: Head To Head PSM Makassar vs Bali United Jelang Play Off Liga Champions Asia 2023

Kini PSM Makassar atau Bali United berkesempatan untuk membawa kemabali kejayaan tim Indonesia.

PSM Makassar dipastikan bisa menggunakan markasnya, Stadion BJ Habibie, Parepare untuk play-off kualifikasi Liga Champions Asia (ACL).

Duel kedua tim direncanakan oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) berlangsung dua leg dengan sistem home and away.

Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus mengatakan, untuk play-off PSM Makassar bisa menggunakan Stadion BJ Habibie di laga play-off.

Begitu pun dengan Bali United bisa menggunakan Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali.

"Kalau inikan play-off untuk juara musim ini dan musim lalu, itu kita play-off kan di sini (Stadion BJ Habibie) dan Bali (Stadion Kapten I Wayan Dipta)," katanya saat ditemui pada Minggu 16 April 2023

Disampaikan Ferry Paulus, jika nanti PSM Makassar bermain di ACL atau AFC Cup, tentu markas digunakan harus lolos verifikasi tim AFC Cup.

"Kemudian AFC Cupnya ada verifikasi dari tim AFC, apakah memenuhi syarat setelah renovasi, kita lihat nantilah," ujarnya.

Baca juga: Jadwal Bali United vs PSM Makassar Play Off Liga Champions Asia 2023

Rencananya play-off PSM Makassar vs Bali United bergulir awal Juni.