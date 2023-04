Instagram Sudah Bisa Simpan Bookmark Bareng Teman, Berikut Ini Caranya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengguna Instagram dan temannya saat ini sudah bisa secara bersamaan menyimpan postingan ke dalam suatu koleksi.

Dimana Instagram meluncurkan fitur baru 'Collaborative Collections' (Koleksi kolaboratif).

Dimana sebelumnya, koleksi kolaboratif sudah diuji coba sejak Desember 2022 lalu.

Sebagai contoh, pengguna dan temannya yang akan berlibur ke suatu tempat dapat mem-bookmark unggahan terkait lokasi itu, misalnya spot 'hidden gem' yang wajib dikunjungi.

Nantinya, semua pengguna yang mendapatkan akses ke koleksi itu dapat melihat konten yang sudah dikelompokkan.

Sebenarnya, fitur 'Collections' sudah hadir di Instagram sejak 2017.

Hanya saja, koleksi tersebut hanya bisa digunakan sendiri.

Kini, pengguna bisa memanfaatkan fitur koleksi kolaboratif yang mirip dengan 'Group Boards' milik Pinterest.

"Sekarang, ketika Anda menyimpan konten dari halaman Feed atau pesan langsung (direct message/DM), Anda bisa melihat opsi baru untuk membuat koleksi kolaboratif," kata Head of Instagram Adam Mosseri lewat akun Instagram pribadinya.

Friends who share together, stay together ???? You can now save content with friends through collaborative collections.

Find a post you like → tap save icon → create new collaborative collection → name collection and toggle “on” pic.twitter.com/8cMKoOlMFA — Instagram (@instagram) March 29, 2023

Instagram tidak merinci negara mana saja yang kebagian fitur koleksi kolaboratif.

Pantauan pada Minggu 2 April 2023, fitur tersebut sudah hadir di Indonesia di Instagram Android versi 276.1.0.26.103.

Laman pusat bantuan Instagram juga menyebutkan bahwa fitur ini tersedia di platform iOS.